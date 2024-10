Plus Belle La Vie spoilers : Gabriel fait une découverte capitale, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 14 au 18 octobre 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de Gabriel, qui va finalement trouver ce qui a causé l’état de Jules, mais aussi ceux de Patrick et Lucie !







En effet, alors qu’il regarde des décos d’Halloween avec Thomas, Gabriel fait une association d’idée et comprend tout. Il explique à Léa qu’il a trouvé l’origine de l’intoxication : la datura stramonium, une plante très toxique appelée « l’herbe du diable », qui peut causer la mort et que l’on peut trouver dans diverses cultures ! Reste à déterminer comment ils en ont ingéré tous les trois.

Entre Samuel et Jennifer, rien ne va plus depuis l’affaire Kiros. Jennifer craint de le perdre !



Quant à Aya, elle est toujours en plein dilemme suite à la proposition de Vanessa Kepler. Elle finit par lui annoncer qu’elle choisit le Mistral mais la femme d’affaires n’a pas dit son dernier mot…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 octobre 2024

Lundi 14 octobre 2024, épisode 190 : Malgré une nouvelle découverte, Léa et Riva demeurent au pied du mur. De son côté, Zoé est prête à tout pour comprendre ce qui se trame à la résidence. En plein questionnement, Aya finit par prendre une décision.

Mardi 15 octobre 2024, épisode 191 : Suite à la révélation de Riva, tout le monde se met à inspecter. A la résidence, Nisma, déstabilisée, se blesse. De son côté, Aya est obligée d’expliquer les raisons de sa décision.

Mercredi 16 octobre 2024, épisode 192 : L’enquête des deux docteurs est au point mort. Dans le couple formé par Samuel et Jennifer, la tension est palpable et le jeune policier va bientôt devoir faire face à un nouveau défi. A la résidence, le nouvel arrivant n’est pas disposé à faire bonne figure.

Jeudi 17 octobre 2024, épisode 193 : Tous s’activent dans la recherche de l’élément mystère tandis que la liste des victimes augmente. De son côté, Ariane tente tant bien que mal de raisonner Zoé, mais la jeune femme ne veut rien entendre.

Vendredi 18 octobre 2024, épisode 194 : La dernière découverte entraîne nos enquêteurs dans un dangereux contre-la-montre. Samuel, quant à lui, se découvre une affinité inattendue. A la résidence, Steve fait à nouveau preuve de beaucoup de maladresse.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…