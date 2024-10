Ici Tout Commence spoiler : les nouveaux rencontrent Teyssier... et ça fait mal ! (vidéo épisode du 4 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va rencontrer les nouveaux élèves dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le directeur de l’institut fait son grand retour et on peut dire que les élèves de 1ère année n’était pas prêts !











On l’attend avec impatience et le voilà enfin : le chef le plus emblématique de l’Institut fait son grand retour ! C’est au beau milieu du cours d’Hortense, dédié au thème du réconfort, que Teyssier marque sa rentrée.

Une touche d’ironie : à peine a-t-il franchi le seuil de la cuisine que les élèves sont déjà en alerte, car le chef n’a rien perdu de sa rigueur pendant son absence. D’emblée, il impose sa marque : exit le plat libre et réconfortant, aujourd’hui il exige un plat qui prouvera leur légitimité à l’Institut. Teyssier savourera chaque création, et ses critiques seront, comme toujours, sans détour. Et tout comme les élèves, Hortense avoue qu’elle n’était pas prête…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1038 du 4 novembre 2024, Teyssier rencontre les nouveaux élèves

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.