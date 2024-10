Star Academy, les évaluations du 29 octobre : Maïa et Thomas cartonnent, Ebony pleure, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 29 octobre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu la seconde partie des troisième évaluations de la Star Academy 2024. Après qu’Emma et Masseo aient fini premiers hier, ils n’avaient pas à les passer et seuls 5 binômes étaient encore en compétition. Ils passaient tous sur une chanson et une impro de théâtre.











C’est Charles et Noah qui ouvrent le bal sur « Mon frère » des 10 commandements. C’est très réussi et ils enchainent sur leur impro de théâtre. Hugues explique les consignes : choisir une fiche avec un personnage et un lieu imposés, et un objectif pour le personnage. Ils doivent emmener un problème qui empêche de réaliser leur objectif. Leur sujet, c’est deux employés qui doivent demander une augmentation à leur patron. Les profs ont l’air emballés, l’impro les fait beaucoup rire.

Place ensuite à Maïa et Thomas sur « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey. Thomas explique avoir choisi cette chanson pour rendre hommage à sa tante décédée. C’est très beau ! Pour l’impro, il s’agit d’un chirurgien et son assistante, un imprévu les empêche de réaliser une opération de l’appendicite. Maïa décide de jouer l’assistante amoureuse du chirurgien. Et il avoue à son tour qu’il l’aime. Les profs rient beaucoup.

Ulysse et Marine passent ensuite sur « Le chemin » de Kyo. Quelques faussetés, et pas grand chose dans le regard de Marine. Pour l’impro de théâtre, il tire la fiche « des cambrioleurs planqués dans une voiture, quelque chose les empêche de rentrer au bon moment dans la maison ». C’est un peu long, cette fois pas de rire des profs. Marine sort en affirmant qu’ils ont râté leur impro !



C’est au tour de Marguerite et Ebony sur « Le Chant des sirènes » des Fréro Delavega. Ça semble bien réussi. Place ensuite à l’impro de théâtre : un couple, dans sa chambre, quelque chose les empêche de finir leurs valises pour partir en vacances. Après leur éval, Ebony n’est pas contente d’elle, elle pleure. Elle est convaincue qu’ils sont nommés.

Ces évaluations se terminent avec Franck et Julie sur « In the stars » de Benson Boone et Philippine Lavrey. Quelques petites erreurs sur la fin. Pour le théâtre, ils tirent le sujet « un frère et une soeur dans une cuisine, quelque chose les empêche de préparer le gâteau pour leurs parents ». Les autres élèves les félicitents.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Charles et Noah, tout comme Maïa et Thomas, ont particulièrement bien réussi leurs évaluations. Pas de gros râtés, pour les nommés ça devrait se jouer entre Marguerite et Ebony, Ulysse et Marine, et Franck et Julie.

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.