Star Academy : qui seront les nominés ce soir ? (extrait vidéo du 23 octobre 2024)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 2 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2024 est venu annoncer aux élèves les noms des nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Mais qui seront les élèves nominés pour cette seconde semaine d’aventure ?

ARTICLE PLUS RÉCENT : Star Academy du 23 octobre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne







On a vu les évaluations hier et seule certitude, Masséo devrait être nommé ce soir. Sofia, la prof de chant, lui a fait recommencer sa chanson et Masséo était abattu après les évaluations.



Du côté des autres élèves, c’est plus serré. Paul et Thomas ont fait des évaluations en demie teinte et ont de fortes chances d’être de nouveau en danger cette semaine. Mais Noah et Ulysse étaient eux aussi en difficultés.

Seule certitude, Emma, Franck, Marine, Ebony, Ulysse, ou encore Julie, ont réalisé debelles évaluations et ne risquent pas la nomination ce soir.

Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADÉMY : extrait des évaluations