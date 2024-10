Un Si Grand Soleil du 17 octobre : Johanna avoue tout ! (résumé et vidéo épisode 1492 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 octobre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1492 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 17 octobre 2024.





Yann doit partir travailler, il a préparé un jus de kiwi pour Johanna. Manu l’appelle, du sang de Levars a été retrouvé sur la veste de Ludo. Johanna l’interroge, il veut rien dire mais elle insiste… Yann lui dit que ça va pas lui plaire et lui annonce la nouvelle. Johanna est sous le choc.

Muriel appelle Charles, elle le remercie pour l’argent de son oncle pour leur projet. Charles est mal à l’aise mais dit qu’il a juste fait passer le dossier. Muriel aimerait le rencontrer, elle propose un dîner avec lui à la maison. Charles dit qu’il la tient au courant et écourte…



Au commissariat, Ludo assure à Manu qu’il ne comprend pas, il n’a pas touché Levars. Il assure qu’il n’a pas lavé la veste car il n’y avait pas de sang. Manu insiste pour qu’il avoue… Johanna débarque, elle veut s’entretenir avec Ludo. Il la remercie d’être là et lui jure qu’il n’a rien fait. Il lui jure qu’il n’a pas frappé Levars, elle le croit. Ludo pense que Robot a du vouloir lui faire porter le chapeau, il l’avait menacé et il n’a peut être pas aimé que Levars intervienne. Johanna pense que ça ne tient pas la route. Ludo se demande si ce n’est pas Yann qui savait pour eux, Johanna lui met un stop.

Elisabeth est emballée par le design orange imaginé par Victoire, Boris est du même avis et salue son travail. Elisabeth demande l’avis de Muriel, qui dit que c’est super. Elisabeth propose un verre aux Sauvages ce soir. Tout le monde accepte.

Charles parle à Eliott de l’appel de Muriel, il lui dit d’inventer un voyage d’affaires de son oncle. Charles lui demande comment il compte trouver l’argent, il refuse de lui dire. Charles le met en garde, il a une femme et un fils ! Muriel appelle Eliott pour décommander leur soirée, elle a un apéro de boulot, Eliott est déçu.

Manu explique à Becker que Ludo jure qu’il est innocent mais tout l’accuse. Becker regrette de ne pas avoir d’aveux mais décide de le déférer devant le juge. Devant le juge Laplace, Ludo jure toujours qu’il n’a rien fait. Mais il le met en examen sans l’incarcérer. Il est placé sous contrôle judiciaire et lui dit qu’il faut espérer que Levars se réveille pour confirmer sa version.

Hugo parle à Sabine du bonheur de Yann, elle est mal à l’aise… Hugo s’imagine déjà parrain. Sabine pense qu’il s’emballe, Hugo espère que tout ira bien jusqu’au bout de cette grossesse.

Eliott s’incruste aux Sauvages à l’apéro de boulot ! Il dit qu’il ne fait que passer, Muriel se sent obligée de le présenter. Il commande lui aussi une coupe, tout le monde est mal à l’aise. Eliott interroge Boris sur son travail et dit que ça marche bien entre lui et Muriel au boulot… Muriel préfère rentrer.

Johanna encourage Ludo à ne pas baisser les bras. Elle assure qu’elle va le sortir de là. Il lui demande comment elle se sent et promet de ne pas mettre le foutoir dans son couple. Mais il ajoute que si c’est le sien il ne pourra pas l’ignorer… Johanna lui dit d’arrêter, la priorité c’est de l’innocenter.

De retour chez eux, Muriel paie Noura, la babysitter. Muriel reproche à Eliott de s’être incrusté. De son côté, Victoire pense que le mec de Muriel était bizarre. Elle pense qu’il était en repérage par jalousie… Boris assure qu’il n’y a rien entre Muriel et lui. Il dit qu’ils ont mieux faire et propose d’aller à son hôtel…

Johanna n’a pas faim, Yann lui dit que Ludo a déconné. Johanna dit qu’il n’a rien fait. Yann rappelle qu’il ment depuis le début… Johanna dit qu’il ne sait rien. Elle avoue que Ludo ment pour lui. Elle dit qu’il l’a appelée ce jour là pour parler de ce qui s’est passé entre eux la veille ! Yann rit nerveusement, Johanna dit qu’ils ont couché ensemble !

