C dans l’air du 31 octobre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 31 octobre 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 31 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Trump/ Harris : coup pour coup

Aux États-Unis, le climat est électrique à cinq jours de la présidentielle. Le 30 octobre, Donald Trump a tenté d’exploiter les propos polémiques de Joe Biden en se mettant en scène dans un camion poubelle lors d’un rassemblement dans le Wisconsin. Cette dernière ligne droite de la campagne voit le président démocrate Joe Biden malmener la tâche de sa colistière, la vice-présidente Kamala Harris, en qualifiant les partisans de Donald Trump de « déchets » avant de revenir sur ses propos. Cependant, il est trop tard ; le candidat républicain, adepte des coups médiatiques, s’efforce de retourner cette déclaration en sa faveur, bien que l’expression ait d’abord été employée dans son propre camp pour désigner les habitants de Porto Rico.



Cette polémique ne tombe pas au bon moment pour Kamala Harris, qui a rapidement pris ses distances avec les propos de Joe Biden. La candidate démocrate a également fait campagne dans le Wisconsin, illustrant bien la tension qui règne dans cette fin de campagne, marquée par des sondages serrés. Chaque camp tente de mobiliser les indécis et de se battre pour chaque voix dans les États pivots, cruciaux pour la victoire le 5 novembre. En effet, si Kamala Harris est créditée de 48,1 % d’intentions de vote au niveau national contre 46,7 % pour Trump, la bataille se joue dans sept États décisifs où quelques milliers de voix pourraient renverser l’issue du scrutin.

Avec cette tension accrue, les bureaux de vote deviennent des lieux à haut risque. En Floride, un homme a été arrêté pour avoir brandi une machette lors d’une altercation dans un bureau de vote anticipé, a rapporté la police locale. Cet incident ravive les inquiétudes autour de la sécurité des bureaux de vote, notamment dans les États où la précédente élection de novembre 2020 avait été particulièrement disputée et où les partisans de Trump avaient crié à la fraude, comme en Géorgie. Dans un bureau de vote géorgien, la directrice des élections reçoit régulièrement des menaces de mort, l’obligeant à renforcer les mesures de sécurité : installation de boutons d’alarme, de caméras et changement quotidien de son trajet.

De plus en plus d’Américains craignent des troubles lors de l’annonce des résultats, une inquiétude qui résonne également à l’international, notamment quant aux conséquences potentielles des résultats sur la scène mondiale. Si les politiques étrangères de Trump et Biden (dont Kamala Harris partage la responsabilité) divergent en plusieurs points, notamment vis-à-vis de l’Europe, des sujets de consensus demeurent entre les deux camps. Depuis 2018, la politique commerciale américaine est devenue plus protectionniste, avec une hausse des droits de douane, une tendance qui semble vouloir perdurer. Face aux promesses de Donald Trump de relancer la guerre commerciale, les démocrates ne rejettent pas le repli protectionniste.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 31 octobre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.