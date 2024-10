Un Si Grand Soleil spoiler : Ludo arrêté par la police, Johanna le défend (épisode du 15 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1490 du 15 octobre 2024 – Les choses vont se corser pour Ludo dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Ludo va être arrêté et placé en garde à vue !





Dans ses fadettes, Yann découvre que Ludo a appelé Johanna pendant la manif contre les chasseurs. Il est convaincu que c’est lui qui a agressé Serge Levars !







Ludo explique qu’il s’est éloigné de la manif car il avait mal à la tête, il ne peut évidemment pas dire à Yann qu’il ne faisait que penser à Johanna et leur nuit passée ensemble…

De son côté, Johanna débarque au commissariat pour assurer la défense de Ludo. Elle pense que la police n’a rien de concret contre lui et sans preuve, ils devront le relâcher.



Et une fois chez eux, Johanna et Yann se disputent au sujet de Ludo… Johanna reproche à Yann d’être borné à son sujet et elle lui assure qu’il fait fausse route.

