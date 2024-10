C à vous du 10 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 octobre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Fracture de la gauche, budget, immigration… Jérôme Guedj, député socialiste de l’Essonne, est l’invité de C à vous

🔵 Violences sexuelles dans le sport : Angélique Cauchy, ancienne joueuse de tennis, se livre sur les viols de son ancien coach. Elle publie le livre “Si un jour quelqu’un te fait du mal”



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Styleto, interprètera le titre “Faut que tu m’aimes” en live

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Maxime Lesobre, chef du restaurant gastronomique du Château de Courban (Côte-d’Or)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jamel Debbouze, Ilyes Djadel, Nash & Rey Mendes, pour le spectacle “Jamel Comedy Club” actuellement en tournée dans toute la France dont les 21 & 22 mars au Dôme de Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Delphine de Vigan, pour le livre “Les figurants” disponible depuis le 3 octobre dernier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 10 octobre 2024 à 19h sur France 5.