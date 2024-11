« Brigade du fleuve » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (2 novembre 2024)

Publicité





« Brigade du fleuve » au programme TV du 2 novembre 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Brigade du fleuve », avec Thomas Jouannet et Roxane Turmel dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Brigade du fleuve » : l’histoire

La BFG-37, brigade de gendarmerie implantée en Touraine, se distingue par son caractère unique, combinant des compétences en interventions terrestres et aquatiques dans le Val de Loire. Sous la direction du commandant Victor Flaubert, la brigade forme une équipe soudée, partageant les joies et se soutenant dans les épreuves. Leur enquête sur la découverte du corps d’une jeune archéologue dans la Loire prend de l’ampleur et les conduit inexorablement vers le somptueux château de Chambord…

Casting : interprètes et personnages

Avec Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D’Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Laurent Bateau (Lemark), David Brécourt (Chalençois), Matéo Paitel (Théo Flaubert), Xavier Mathieu (Jorge Costa), Aïssam Medhem (Vasco Costa), Cécile Combes (Madeleine Blainville), Max Matoa (Pierre Neveu), Rodolphe Couthouis (Capitaine des pompiers), Melissa Barbaud (Commissaire-priseuse)



