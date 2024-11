Un Si Grand Soleil spoiler : Muriel quitte Eliott, Achille hors de contrôle (épisode du 19 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1515 du 19 novembre 2024 – Eliott va tout perdre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que Eve est toujours en garde à vue à cause de lui, il a été contraint de dire la vérité à Muriel.











Un clash éclate entre Eliott et Muriel. Eliott explique à Muriel qu’il sait pour son aventure avec Boris et que c’est à cause de ça qu’il a dérapé ! Quand il rentre le soir, Muriel a préparé son sac et lui demande de partir : c’est terminé ! Muriel menace de le dénoncer à la police s’il ne part pas… Eliott s’en va et pendant ce temps là au commissariat, Thierry se souvient avoir vu Eliott au moment de l’arrestation de Curtis et Noam !

De son côté, Achille a eu accès au dossier d’instruction sur son père. Il a découvert que c’est Hugo qui a démasqué Christophe et il lui en veut. Achille ne va pas jouer au basket avec Hugo comme prévu et quand ce dernier vient lui parler, il lui reproche de ne pas lui avoir dit la vérité. Il lui annonce qu’il ne veut plus jamais le voir !

Et quand Achille rentre, il s’en prend aussi à Cécile. Il dit à sa mère adoptive qu’il sait qu’elle a quelqu’un dans sa vie et refuse de dîner avec elle…



