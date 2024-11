C à vous du 25 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Délit d’apologie du terrorisme, risque de censure du gouvernement Barnier, guerre en Ukraine… Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), est l’invité de C à vous

🔵 Procès des viols de Mazan : la peine maximale requise contre Dominique Pelicot. On en parle avec Laure Heinich, avocate spécialiste des violences faites aux femmes



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alexandre Bondoux, chef du restaurant “La Côte Saint-Jacques” à Joigny

🔵 Dans la Suite de C à vous : Monica Bellucci et Alex Lutz pour la série “Ça, c’est Paris !” diffusé le mercredi 27 novembre à 21h05 sur France 2; et Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain

