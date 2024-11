C à vous du 28 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Commission mixte paritaire, menace de censure, abrogation de la réforme des retraites. Sandrine Rousseau, députée écologiste-NFP de la 9ème circonscription de Paris, est l’invitée de C à vous

🔵 Le nouveau programme d’éducation sexuelle à l’école fait polémique. On en parle avec Israël Nisand, professeur émérite de Gynécologie et d’Obstétrique, auteur de « Parler sexe. Comment informer nos ados »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nordine Labiadh, chef du restaurant « A Mi-Chemin » à Paris. Il publie « La cuisine de Nordine », aux éditions Solar

🔵 Dans la Suite de C à vous : Aya Nakamuraa est l’invitée exceptionnelle de C à vous; Françoise Lehmann, Directrice Générale de Lancôme; et Mika et Félicie, le parrain et l’ambassadrice du Téléthon 2024, qui se déroulera du 29 au 30 novembre.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 28 novembre 2024 à 19h sur France 5.