C dans l’air du 15 novembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 15 novembre 2024 : le sommaire

⬛ Agriculteurs, Mercosur, plans sociaux : l’hiver de la colère ?

Les agriculteurs de retour dans les rues de France. Près d’un an après une mobilisation massive, les syndicats agricoles appellent à manifester dès ce lundi 18 novembre. Leur malaise, loin d’avoir disparu depuis la grande mobilisation de l’hiver dernier, est aujourd’hui ravivé par le Mercosur, l’accord commercial que l’Union européenne cherche à conclure avec les pays d’Amérique du Sud.



Ce traité de libre-échange, en négociation depuis plus de vingt ans entre l’UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay), sera de nouveau au centre des discussions lors du G20 qui démarre ce 18 novembre au Brésil. En cas de conclusion, cet accord créerait la plus grande zone de libre-échange au monde, avec un marché de 780 millions de consommateurs.

Si l’Allemagne et l’Espagne soutiennent cet accord, la France s’y oppose fermement. Dernièrement, 600 parlementaires français ont adressé une lettre à Ursula von der Leyen, publiée dans *Le Monde*, dénonçant un traité jugé incompatible avec les exigences démocratiques, économiques, environnementales et sociales définies par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ils mettent en garde contre une potentielle « déflagration démocratique » en France, déjà fragilisée par la montée d’un populisme eurosceptique. De son côté, le gouvernement français cherche à rassembler une minorité de blocage pour imposer un veto, alors que le monde agricole redoute l’arrivée massive de viande et de céréales à bas coût, exemptes des normes européennes.

La colère gronde parmi les agriculteurs, qui ont déjà planifié plusieurs actions dès ce week-end, avec une montée en puissance prévue la semaine prochaine. Ils dénoncent la « future mort de l’agriculture » française, estimant que les promesses faites l’année dernière n’ont pas été tenues. Entre concurrence internationale, réglementation stricte, contrôles incessants et prix insuffisants, les agriculteurs continuent de réclamer des garanties pour un revenu décent.

La tension pourrait s’étendre à d’autres secteurs, alors que des plans sociaux se multiplient, notamment chez Auchan, Michelin, et dans l’industrie automobile, affectée par la baisse des ventes en Europe, la concurrence chinoise et la lente transition vers l’électrique.

Pourquoi l’UE persiste-t-elle dans ses négociations avec le Mercosur ? Quelle est la véritable position du gouvernement français et celle des autres États membres ? Quels impacts cet accord pourrait-il avoir sur un secteur agricole déjà fragilisé ? Où en sont les mesures promises par le gouvernement pour soutenir l’agriculture ? Enfin, face à la vague de plans sociaux, quels sont les secteurs les plus touchés et pourquoi ? Un « hiver de la colère » est-il à prévoir ?

