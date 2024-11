Ça commence aujourd’hui du 1er novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er novembre 2024, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er novembre 2024 à 13h55 « Accepter son âge et bien vieillir : les célébrités nous donnent leurs recettes » (rediffusion)

Dans l’émission du jour, Faustine Bollaert reçoit Sophie Davant, Ariane Massenet et Claire Fournier, qui partagent leur vision inspirante de l’âge pour les femmes de plus de 50 ans. Alors que de plus en plus de personnalités abordent le sujet de l’acceptation de soi en vieillissant, une étude montre que les femmes françaises de cet âge se sentent plus épanouies, avec seulement 23 % craignant de paraître plus âgées et 35 % enviant les jeunes.

Aux États-Unis, des figures comme Jennifer Lopez et Julia Roberts montrent également l’exemple en assumant leur âge. Pour Sophie Davant, bien vieillir est un thème en pleine évolution, marqué par des changements dans l’entretien de soi et la vie amoureuse. Claire Fournier se réjouit de la fin du tabou sur la ménopause, vue comme un dernier combat féministe. Ariane Massenet, quant à elle, dénonce le regard sociétal comme source du malaise autour du sujet.



Publicité





Et à 15h05, « Par amour, elles ont pris tous les risques ! » (rediffusion)

Dans cette émission de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert est entourée de véritables guerrières de l’amour. Elles ont surmonté tous les obstacles et bravé tous les interdits pour vivre leur passion jusqu’à la déraison.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er novembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.