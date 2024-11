Cash investigation du 14 novembre : le sommaire de votre émission ce soir

Publicité





Cash investigation du 17 septembre 2024 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « A qui profite l’immigration ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Cash investigation du 17 septembre 2024 : au sommaire ce soir

En raison de l’actualité, France 2 diffuse ce numéro de Cash Investigation à la place des pièces de théâtre « Lapin » et « Drôle de genre », qui seront reprogrammées ultérieurement.

Cet épisode inédit de « »Cash Investigation » s’intéresse à McKinsey, l’une des entreprises les plus influentes et discrètes au monde. Surnommée « la firme » par ses employés, McKinsey vend à prix élevé ses services de conseil aux multinationales et aux gouvernements.



En 2022, en pleine campagne présidentielle, le cabinet de conseil américain a été au centre d’un scandale d’État, lorsque les liens entre Emmanuel Macron et McKinsey ont été révélés, marquant le début de l’affaire McKinsey.

Grâce à des documents exclusifs et des témoignages inédits, Donatien Lemaitre révèle comment certains consultants de McKinsey auraient aidé gratuitement Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle de 2017. *Cash Investigation* met également en lumière les coûteux contrats facturés à l’État par McKinsey après l’élection de Macron. Le programme présente des rapports de missions menées pour des ministères ou organismes publics, questionnant l’utilité et les montants de ces interventions.

McKinsey fait actuellement l’objet de trois enquêtes judiciaires en France, dont une pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une commission sénatoriale a notamment révélé que le cabinet n’a payé aucun impôt sur les sociétés en France pendant dix ans, malgré un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en 2021. Donatien Lemaitre explore les profits des filiales de McKinsey à travers le monde, et Élise Lucet interroge Clarisse Magnin, la directrice de McKinsey en France.

Cette enquête, réalisée en partenariat avec Le Nouvel Observateur, sera suivie d’un débat animé par Élise Lucet, avec des intervenants de divers horizons, notamment des acteurs du secteur, des responsables politiques et des experts.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.