« Dans l’ombre » du 6 novembre : vos épisodes ce soir sur France 2

« Dans l’ombre » au programme TV du mercredi 6 novembre 2024 – Ce mercredi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Dans l’ombre ».





A voir dès 21h05 sur France 2







Vos épisodes du 6 novembre 2024

Episode 3 : Pour contrer les révélations du « Canard », Marylin organise une interview entre Francoeur et un journaliste du *Figaro*, où le candidat déclare être la cible de rumeurs infondées. Cependant, peu après, Francoeur confie à César qu’il possède effectivement une étude de Goya, héritée de sa mère décédée et appartenant désormais à sa fille. César est troublé : c’est la première fois que son patron lui dissimule une vérité. Francoeur prévoit de faire une annonce importante au JT pour relancer sa campagne. Mais Bernard Janvier, le président actuel, le prend de court en annonçant aux Français qu’une grave maladie l’empêche de se représenter. C’est donc son successeur désigné, le redoutable ministre de l’Intérieur, Vital, qui sera l’adversaire de Francoeur. César apprend ensuite que le Major, directeur de campagne de Francoeur, avait été en contact avec l’homme retrouvé noyé dans la Seine, un ancien employé de Droïde chargé de superviser le vote électronique des primaires. Sommé de s’expliquer, le Major affirme ne pas connaître personnellement l’homme noyé, mais révèle en revanche que Francoeur a personnellement insisté pour que Droïde s’occupe du vote des primaires. Les soupçons d’une implication de Francoeur dans la fraude électorale se confirment. César, seul, décide de confronter son patron pour obtenir des réponses.



Episode 4 : Alors que la presse révèle l’existence d’une fraude, César est confronté à une nouvelle crise : une perquisition très médiatisée a lieu au QG de campagne de Francoeur. Pendant ce temps, Trémeau, rivale de Francoeur battue lors des primaires, commence à réunir les parrainages nécessaires pour se présenter en tant que candidate potentielle, au cas où Francoeur serait disqualifié. César décide de confronter son patron, qui nie toute implication dans la fraude et lui demande de trouver le véritable responsable pour l’innocenter une fois pour toutes. La police découvre alors un corps : celui du noyé de la Seine, identifié comme Mukki, qui avait tenté de prévenir César de la fraude. Caligny, le jeune responsable des réseaux sociaux de la campagne, reconnaît l’un des hommes ayant jeté Mukki dans la Seine. Par ailleurs, il découvre qu’un certain Cassius, le dernier votant avant le dysfonctionnement, a introduit un virus dans le système de vote permettant la fraude. Les barons du parti commencent à douter de Francoeur et, pour assurer son avenir politique, il propose un arrangement à Trémeau : s’il est élu, il lui promet le poste de Premier ministre. Au moment même où Francoeur annonce cet accord au JT, César apprend que Francoeur a été en contact avec Cassius.

« Dans l’ombre » – rappel du synopsis

Paul Francoeur vient de remporter les primaires de son parti et se lance dans une campagne présidentielle qui s’annonce intense. Son principal conseiller, César Casalonga, doit non seulement parer les attaques des candidats adverses, mais aussi apaiser les tensions au sein de leur propre camp. Mais quand une rumeur de fraude aux primaires émerge, menaçant de fragiliser la candidature de Francoeur, César réalise qu’il s’apprête à livrer le combat le plus difficile de sa carrière.

Le casting

Avec Swann Arlaud (César Casalonga), Melvil Poupaud (Paul Francoeur), Karin Viard (Marie-France Trémeau), Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie)