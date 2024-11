Des racines et des ailes du 6 novembre : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 6 novembre 2024 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro, « Des racines et des ailes » part sur la piste des trafiquants d’art.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







Des racines et des ailes du 6 novembre « Sur la piste des trafiquants d’art »

En France, chaque année, 500.000 objets sont dérobés sur des sites archéologiques. Nos églises, cathédrales et basiliques ne sont pas épargnées. Ce trafic mondial est aussi lucratif que celui des armes ou de la drogue.

Pendant deux ans, « Des racines & des ailes » a accompagné archéologues, experts et conservateurs dans leur traque des pilleurs et des faussaires.



Dans le sud de la France, Xavier Delestre, conservateur à la DRAC, lutte pour protéger les 36.000 sites archéologiques de la région PACA contre le pillage. Grâce à son travail, des objets volés, souvent mis en vente sur internet, sont retrouvés et restitués.

En Méditerranée, l’archéologue sous-marine Franca Cibecchini dirige des fouilles de sauvetage sur l’épave du Fort Royal, naufragée il y a plus de 2 000 ans au large de Cannes, pour préserver ses trésors inestimables.

Les conflits accentuent ce trafic. En Libye, le site de Cyrène, classé à l’UNESCO, a été dévasté et de nombreux trésors y ont été pillés, surtout lors des printemps arabes. L’archéologue Vincent Michel recherche les sculptures dispersées à travers le monde.

Le marché de l’art est aussi marqué par la contrefaçon. Exceptionnellement, le Louvre ouvre ses réserves et dévoile quelques faux acquis par erreur, tels qu’une copie de Denner, peintre du XVIIIe siècle, ou une tiare en or, imitation réaliste achetée par le département des objets archéologiques à la fin du XIXe siècle.