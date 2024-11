Demain Nous Appartient du 6 novembre : le plan de la police pour coincer l’agresseur (résumé + vidéo épisode 1808 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1808 de DNA – La police a un plan pour coincer l’agresseur ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Nordine va infiltrer la salle de sport dans laquelle la police pense qu’il se cache…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 6 novembre 2024 – résumé de l'épisode 1808

La police suit une nouvelle piste : le violeur de Sète pourrait fréquenter une salle de sport située à égale distance des différents lieux d’agression. Cependant, cette découverte entraîne une liste importante de suspects potentiels. Michaël Feray décide alors de mettre en place un plan d’infiltration. Un policier se glissera discrètement dans la salle pour observer et collecter les dossiers clients. Bien que Roxane propose son aide, le capitaine Feray la refuse, car elle n’a pas les autorisations nécessaires. Michaël écarte également Sara, qu’il juge trop impliquée. Ce sera finalement Nordine qui s’infiltrera, déterminé à rendre justice à son meilleure amie et à sa collègue. Il recadre aussi Sara et lui conseille de prendre quelques jours…



Pendant ce temps là, Raphaëlle prend une Sétoise sous son aile. Et Rachel blesse Timothée, qui reste sonné…

VIDÉO Demain nous appartient du 6 novembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.