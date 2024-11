« Épouse-moi mon pote » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir (15 novembre)

Publicité





« Épouse-moi mon pote » au programme TV du vendredi 15 novembre 2024 – Ce soir à la télé, M6 rediffuse le film « Épouse-moi mon pote ». Une comédie de et avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, et Julien Arruti.





À voir dès 21h05 sur M6







« Épouse-moi mon pote » : résumé, histoire, synopsis

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Après un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Avec Tarek BOUDALI (Yassine), Philippe LACHEAU (Fred), Charlotte GABRIS (Lisa), Andy ROWSKI (Claire), David MARSAIS (Stan), Julien ARRUTI (L’aveugle), Philippe DUQUESNE (Dussart), Baya BELAL (Ima, la mère de Yassine), Zinedine SOUALEM (Le père de Yassine)



5 choses à savoir sur le film

– Tarek Boudali dit avoir eu l’idée de faire ce film au moment où la loi sur le mariage pour tous était en train de passer.

– Tarek Boudali, Philippe Lacheau et Julien Arruti ont déjà travaillé ensemble sur plusieurs films. On a ainsi pu les retrouver dans “Babysitting ” 1 et 2, dans « Alibi.com »,dans « Nicky Larson », et plus récemment dans « Super-héros malgré lui ».

– Avec ce film, c’est la première fois que Tarek Boudali s’essaie à l’écriture et la réalisation

– C’est dans cette comédie que la célèbre Youtubeuse Andy a fait ses premiers pas au cinéma.

– Box-office : le film s’est classée numéro 1 au box-office français lors de sa troisième semaine en salles. Au total il a cumulé 2 471 839 entrées.

Crédit/source : Service de presse M6/AlloCiné/JPBox-Office

« Épouse-moi mon pote » : la bande-annonce

Et on termine par… les images bien sûr. Voici la bande-annonce de votre film.

« Épouse-moi mon pote » est rediffusé ce soir sur M6 et 6Play.