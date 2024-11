Ici tout commence du 14 novembre : Rose face aux retours de... (résumé + vidéo épisode 1046 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1046 – C’est deux grands retours qui vous attendent ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Rose va faire face aux retours simultanés de Paul et de Marc !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1046

Anaïs et Milan ont passé la nuit ensemble ! Anaïs est sur un petit nuage, tandis que Milan tente de clarifier la situation : est-il pour elle un simple coup d’un soir ou envisage-t-elle une relation plus sérieuse ? La jeune cheffe lui confie qu’il est plus qu’une simple aventure, mais qu’elle a besoin d’un peu de temps pour y voir plus clair. Elle s’éclipse ensuite pour un rendez-vous avec Teyssier. Mais alors que Milan s’habille, il fait découvre un sachet de drogue…

Pendant le cours de Teyssier, Coline est absente et Bérénice décide d’utiliser Thelma pour lui sauver la mise. De son côté, Rose fait face au retour de Marc Leroy à l’institut. Et à sa grande surprise, Paul débarque lui aussi !



Ici tout commence du 14 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.