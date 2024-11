Ici Tout Commence spoiler : Rose ment à Marc... (vidéo épisode du 18 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va mentir à Marc dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Marc est de retour et qu’il propose un déjeuner à Rose, celle-ci lui ment en prétextant être déjà prise avec Constance… Et pour cause, elle déjeune déjà avec Paul !











Entre Marc Leroy et Rose Latour, une véritable alchimie semble naître ! Le grand chef confie à Rose qu’il avait prévu de lui faire une surprise en passant la voir à l’improviste au studio la veille. Leur échange laisse transparaître une certaine complicité, voire une touche de flirt, tandis que Constance, amusée, observe la scène.

Tout à coup, Marc invite Rose à déjeuner avec lui ce midi. Rose, visiblement déconcertée, s’excuse en expliquant qu’elle a déjà un repas prévu avec son amie Constance. Cette dernière, surprise, finit par soutenir l’excuse de Rose. En réalité, l’écrivaine a des plans bien différents pour ce midi, et ceux-ci risqueraient fort de déplaire à Marc…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1048 du 18 novembre 2024, Rose ment à Marc Leroy

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

