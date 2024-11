Ici tout commence du 18 novembre : Anaïs ment à Milan et met sa santé en danger ! (résumé + vidéo épisode 1048 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1048 – Anaïs est gravement malade et doit se faire opérer d’urgence ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais la jeune femme ignore les recommandations du médecin et ment à Milan !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 18 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1048

L’état d’Anaïs est bien plus préoccupant qu’elle ne le pensait. Après un malaise sévère survenu vendredi dernier et des acouphènes persistants, un médecin lui a conseillé de programmer une intervention chirurgicale sans tarder et de se reposer. Pourtant, lorsque Milan la rejoint, Anaïs minimise complètement la gravité de la situation. Elle lui ment, affirmant que le médecin n’a rien détecté de sérieux, et qu’elle a simplement besoin de consulter un psychologue. Milan reste sceptique mais Anaïs parvient à le rassurer. Elle met gravement sa santé en danger !

Pendant ce temps là, Coline et Angèle replantent la graine d’une relation apaisée. Et à l’institut, Malik prend le melon !



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : vengeance, trahison, les résumés jusqu’au 6 décembre 2024

Ici tout commence du 18 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.