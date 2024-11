Ici tout commence du 29 novembre : Rose inquiète, elle parle à Carla (résumé + vidéo épisode 1057 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 novembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1057 – Rose est très inquiète ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Angèle l’a menacée et elle craint qu’elle réussisse à retourner Carla contre elle…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 novembre 2024 – résumé de l’épisode 1057

Rose est inquiète pour sa relation avec sa fille. Elle redoute qu’Angèle parvienne à influencer Carla et à les éloigner l’une de l’autre. Pour apaiser ses craintes, Rose a décidé de discuter avec sa fille. Lors de leur échange, elles évoquent les événements liés à Raphaël, sur lesquels Angèle a présenté une version complètement différente, dépeignant Rose comme la méchante de l’histoire. Rose tient à s’assurer que Carla ne se laisse pas convaincre par ces accusations. Heureusement, le lien entre la mère et la fille semble solide. Carla assure qu’elle restera fidèle à sa mère et qu’elle ne s’approchera pas d’Angèle…

Olivia fait entrer le loup dans la bergerie. Pendant ce temps, Alice prend l’initiative de confronter Stanislas, tandis que Malik, de son côté, est contraint de redescendre sur terre.



Ici tout commence du 29 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.