Plus Belle La Vie du 29 novembre 2024 : Vanessa bouleversée, Anthony s’est vengé ! (résumé + extrait vidéo épisode 224 en avance)

Plus belle la vie du 29 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 224 de PBLV – Anthony va se venger de Vanessa cet après-midi dans le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui dérober un document et Vanessa va être complètement bouleversée !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 novembre 2024 – résumé de l’épisode 224

Apolline découvre le cabinet Kepler ouvert. Inquiète, elle tente d’appeler Ulysse, mais il n’y a personne pour répondre. Pendant ce temps, les Kepler profitent d’un moment en famille autour du petit-déjeuner. Vanessa et Ophélie dorlotent Ulysse, et Ophélie en profite pour présenter ses excuses à son frère. Au cabinet, la situation dégénère : Anthony surgit et agresse Apolline. Il lui révèle que sa véritable cible est Vanessa Kepler et exige son aide pour ouvrir un coffre. Apolline prétend ne pas connaître le code, mais Anthony ne la croit pas et la menace avec un couteau…

Vanessa et Ulysse arrivent au cabinet et découvrent Apolline attachée, en état de panique. Elle leur explique qu’Anthony a volé des documents dans son coffre. Ulysse propose d’appeler la police, mais Vanessa s’y oppose fermement, elle veut d’abord leur parler. Plus tard, Jean-Paul interroge Apolline au cabinet, mais elle prétend ne pas avoir reconnu son agresseur. Soupçonnant Anthony, il propose à Vanessa d’agir pour le faire arrêter. Vanessa raccompagne Apolline et la remercie pour son sang-froid face à Boher. Apolline, touchée, lui avoue qu’elle la considère comme un modèle. Plus tard, Ulysse confronte sa mère à propos du mensonge imposé à Apolline. Il lui demande ce qu’Anthony a réellement volé. Vanessa, au bord des larmes, lui confie que ce document volé est d’une importance capitale et qu’il pourrait détruire leur famille.



En prison, Maître Bataille rend visite à Luna, qui sort tout juste de l’isolement, désorientée. Luna avait demandé à parler à Alice, mais celle-ci n’a pas été prévenue. L’avocate trouve cela étrange et promet de tirer cela au clair. Luna lui confie que des enregistrements de ses entretiens ont été effacés et qu’elle ignore qui est responsable. Abattue, elle affirme vouloir comprendre ce qui se passe et demande à Maître Bataille d’expliquer la situation à ses amies. Avant de repartir en cellule, l’avocate échange avec un gardien, qui laisse entendre qu’il pourrait révéler l’envoi d’un colis clandestin destiné à Luna.

Par la suite, Maître Bataille confronte Barbara et Jennifer à propos du colis envoyé à Luna. L’avocate leur confie qu’elle commence à craindre pour la sécurité de Luna en prison. En cellule, Luna retrouve Chloé, qui se montre distante. Chloé lui reproche l’affaire du colis lancé clandestinement dans la cour. Laurine, une codétenue, aurait reçu pour mission de pourrir la vie de Luna, et Chloé refuse d’être mêlée à cela. Luna comprend qu’elle s’est fait une ennemie.

De son côté, Thomas annonce à Gabriel qu’il s’est inscrit au bac en candidat libre. Gabriel, surpris, l’encourage malgré ses propres craintes. Plus tard, Gabriel confie à Léa qu’il trouve cela angoissant, ce que Yolande surprend en salle d’attente. Au Mistral, Yolande taquine Thomas sur le bac après avoir surpris sa conversation entre Gabriel et Léa.

VIDÉO Plus belle la vie du 29 novembre 2024 – extrait vidéo

