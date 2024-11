Star Academy du 20 novembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 20 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.





Une journée qui commence avec un cours de chant avec Sofia. Elle leur dit que c’est lui qui vont la challenger : ils vont travailler sur leurs demandes ! A la fin du cours, Sofia décide de faire travailler Charles seul. Il finit par craquer, il pleure. Sofia le réconforte et l’encourage.







Pour les évaluations, anciens et nouveaux profs se retrouvent dans la salle de danse. Armande Altaï, Kamel Ouali et Oscar Cisto sont aux côtés de Michaël Goldman, Malika, Marlène, Hugues et Sofia.

Ulysse passe le premier sur « En apesanteur » de Calogero. Michaël explique que c’est plutôt réussi mais il y a des faussetés et il manque d’interprétation car il fermait trop les yeux. Armande pense qu’il manque de technique même s’il a un joli timbre. Oscar pense qu’il doit travailler encore et Sofia dit qu’il peut mieux faire.



Marguerite chante « Je sais pas » de Céline Dion. Oscar a beaucoup aimé ce qu’elle a transmis, Hugues est conquis. Michaël dit que ça manque de musicalité, elle était en avance sur la première partie et ça l’a dérangé.

Ebony reprend « Left outside alone » de Anastasia. Kamel monte sur la table, il a adoré ! Sofia affirme que c’est super, Malika voit une artiste complète. Michaël parle d’une super presta.

On voit rapidement Julie, Franck et Maureen sur « Je sais pas » de Céline Dion, Marine sur « D’aventures en aventures » de Serge Lama. Masseo chante « En apesanteur » de Calogero. Marlène pense qu’il n’ose pas y aller, Armande pense qu’il n’a pas fini sa mue.

Maïa chante « Le monde est stone » de Starmania. Marlène ne se dit pas convaincue mais Armande trouve sa voix extraordinaire. Sofia note des soucis techniques. Oscar note un non sens sur l’interprétation.

Charles chante lui aussi « Le monde est stone » de Starmania. Armande le trouve transformé, Oscar a beaucoup aimé. Hugues note un net progrès, il était complètement avec lui à la fin. Marlène parle de quelque chose de formidable.

Place ensuite à la partie danse, en binômes. Kamel est très content d’eux ! Michaël pense que ça va être compliqué de choisir les nommés.

Le soir, surprise pour les académiciens : ils reçoivent la visite de Jenifer ! Elle a emmené des glaces, les élèves sont sous le choc de la rencontrer. Jenifer leur explique qu’elle n’était revenue qu’une seule fois au château, il y a 20 ans ! Après un petit jeu avec les élèves, Jenifer les emmène au foyer. Elle leur explique que le concept de sa tournée sera « jukebox ». Ils chantent ensemble.

Jenifer s’en va et ils vont se coucher des étoiles plein les yeux.

Connexion avec le château. Michaël annonce les nommés de la semaine : Masseo, Ulysse et Maïa.

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.