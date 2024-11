Star Academy du 12 novembre 2024 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 12 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château.





Une journée qui commence avec l’arrivée de Michaël et Sofia pour annoncer à la surprise générale que les évaluations ont lieu ce matin. Les élèves sont stressés et répètent la choré de danse ! Les élèves se réunissent ensuite dans la salle de danse pour le tirage au sort des chansons, et Michaël annonce que le prime aura lieu vendredi.







Publicité





Une heure plus tard, les évaluations débutent. Maïa passe sur « Another love » de Tom Odell. Sofia a passé un bon moment et se dit convaincue par sa presta. Hugues pense qu’il s’est passé quelque chose et Malika salue sa presta de danse, elle se dit fière d’elle.

Charles a tiré au sort « Jour 1 » de Louane. Marlène est déçue et note « aucune connexion au texte », Hugues ajoute que c’est du gâchis.



Publicité





Julie interprète « J’te le dis quand même » de Patrick Bruel. Marlène a adoré, elle a vu une femme. Michaël affirme que c’était « une masterclass », il était « au spectacle ».

Masséo a tiré « Popcorn salé » de Santa. Ebony chante « Formidable » de Stromaé, Maureen « Longtemps » d’Amir, Franck « Pas là » de Vianney, Marguerite « Someone like you » d’Adele, Marine « Qu’importe » de Juliette Armanet. Marine repart en pleurant mais Michaël parle d’une belle évaluation. Sofia a trouvé que c’était magnifique !

Ulysse passe sur « Dernière danse » d’Indila. Sofia trouve que c’est réussi, même s’il perd un peu son regard. Marlène parle d’un engagement dans l’interprétation ! Mais Michaël fait remarquer qu’il lisait le texte du début à la fin. Il pense complètement l’inverse de Sofia, il assure que c’est tout sauf une évaluation réussie.

Emma chante « Perfect » d’Ed Sheeran. Marlène a aimé sa prestation, Michaël parle d’un défaut de musicalité. Sofia pense que ce n’était pas suffisant.

Après les évaluations, petit cache cache pour les élèves dans le château. Place ensuite au cours de danse de Malika en tenue disco !

Le soir, Marine appelle son père, qui la rassure au sujet de son évaluation. Et Charles décide d’essayer d’enlever le morceau de crêpe de Jarry au plafond.

Connexion avec le château pour l’annonce des nommés de la semaine : Masséo, Charles et Emma !

Qui doit rester ? Charles Emma Masseo Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.