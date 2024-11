Les Cinquante du 13 novembre 2024 : Nikola embrasse Julie, une taupe (résumé + replay épisode 53)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 53 du mercredi 13 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 53 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en pleine soirée soleil. Evidemment ça parle stratégie et Julie B. avoue à Enzo que maintenant elle va devoir éliminer des joueurs de son clan… Elle pense à Alex.











Nikola décide de faire un pas vers Enzo. Et Carla G. et Cassandra font le point et savent qu’elles ne pourront pas se faire confiance concernant les votes.

Et si Jordan fait une déclaration à Julie et qu’ils roucoulent, Nikola décide d’aller parler franchement à Julie R. Elle lui avoue être timide et le trouver hésitant… Elle attend qu’il prenne les choses en main. Nikola fonce et l’embrasse ! Tout le monde se réjouit pour Nikola.

Tout le monde va se coucher, Nikola et Julie sont plus heureux que jamais. Le lendemain matin, Nikola prépare le thé de Julie et se détend quand elle vient l’embrasser. Et la triche d’Hillary fait de nouveau parler. Elle l’a confié à Coumba et celle-ci l’a balancée à Colette ! Jade le savait déjà mais elle a maintenant la confirmation.



Le Lion annonce un coup de folie devant le château. Devant eux, une balance. Ils ont 10 minutes pour faire afficher 1500 kilos sur la balance pendant au moins de 10 secondes ! Ils se mettent tous dessus, il manque 500 kilos. Ils doivent donc aller chercher des objets lourds à porter ! Ils décident de mettre 2 arbres sur la balance et de monter dessus ! C’est réussi, le Lion valide le coup de folie ! La cagnotte grimpe donc de 1.000 euros.

Jade parle à Kévin et Nikola pour la triche d’Hillary. Ils se demandent qui est la taupe et Coumba compte bien donner le change… Eddy et Cassandra tentent de faire parler à Jade, qui refuse de balancer sa source. Eddy essaie auprès de Colette, qui ne dit rien non plus.

Les Cinquante, le replay du 13 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 53 ce mercredi 13 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 14 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 54.