Un Si Grand Soleil du 14 novembre : Yann arrête Eve (résumé épisode 1512 en avance)

Un si grand soleil du 14 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1512 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 14 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann informe Becker qu’il a trouvé des images de vidéo-surveillance montrant une femme que Chameille avait aperçue près de la scène du crime de Curtis. Pendant ce temps là, Muriel confie à Eliott que démarrer un projet avec seulement 15 000 euros n’est plus suffisant ; il en faut quatre fois plus. Elle éprouve des difficultés à lui faire confiance et lui demande de lui dire la vérité.

Achille raconte à Cécile qu’il sort au cinéma ce soir avec Charlotte, mais en réalité, il se rend à une cérémonie en hommage à son père dans la forêt où il s’est suicidé… Charlotte a menti à son père en lui disant qu’elle suivait un cours de chant avant de dîner avec des amies. En réalité, elle rejoint Achille pour une escapade en forêt. Elle le réconforte, affirmant qu’il n’y a aucune honte à être le fils d’un fleuriste, bien au contraire. Ensemble, ils se rendent sur les lieux, main dans la main. Achille confie à Charlotte que cela lui a fait du bien d’entendre des témoignages sur son père. Charlotte lui avoue qu’elle se sent bien à ses côtés, et ils s’embrassent !



De son côté, Yann visionne des enregistrements pour identifier une femme paniquée rejoignant sa voiture après le meurtre. Il montre les images à Alex, qui reconnaît Eve. Becker insiste pour que Manu ne soit pas impliqué. Eve sera convoquée comme témoin.

Cécile interroge Bottin, qui avait agressé Mr Laforges avec une barre de fer après avoir purgé dix ans de prison. Elle souhaite que Bottin reste en détention provisoire, surtout après qu’il a déclaré qu’il aurait débarrassé le monde d’un « salaud de plus ». Ces paroles ont fortement rappelé à Cécile celles de Christophe… Plus tard, Cécile et Florent passent un moment intime à l’appart hôtel. Florent lui propose une escapade en amoureux, mais elle préfère maintenir leur relation à de simples instants volés. Lorsqu’elle se dirige vers la douche ce soir-là, Achille a l’étrange sensation que Christophe est présent.

Enfin, Muriel appelle Eve pour lui signaler des problèmes avec Eliott, révélant qu’il avait perdu son sang-froid et souhaitait retourner à Abidjan. Eve tente de la rassurer. Une fois l’appel terminé, Yann fait irruption et interpelle Eve pour l’interroger.

