Les Cinquante du 20 novembre 2024 : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 58)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 58 du mercredi 20 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 57 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène alors que Carla A. et Carla G sont déjà sur le banc des éliminés.











Publicité





Eddy se loupe et fait donc éliminer Nikola et Hillary ! Le jeu continue, et c’est finalement Cassandra qui est la prochaine à se louper ! Elle entraine Jordan et Julie B. dans sa chute, ils sont éliminés. Le jeu se termine, Kévin a réussi à sauver son équipe.

Jordan, Julie B., Nikola, Hillary, Carla A. et Carla G. sont sur le banc ces éliminés. Ils retournent au château pendant que les joueurs victorieux vont voter. Et mauvaise surprise, le Lion annonce qu’ils ne peuvent sauver que 2 personnes !

Carla A., Carla G. Jordan, et Julie B. éliminés/h2>

Publicité





Après les votes, le Lion rappelle les éliminés pour le verdict. Le premier éliminé, avec aucune voix, c’est Carla A. ! Elle réalise que Kévin n’a même pas voté pour elle ! Le second éliminé avec également aucune voix, c’est Carla G. Le troisième éliminé, c’est Julie B. !

Le Lion annonce que Jordan, Hillary et Nikola sont à égalité. Les joueurs doivent donc revoter. Et verdict : c’est Jordan qui est éliminé !

Il est ensuite l’heure pour les éliminés de dire au revoir. Ils quittent le château, loin d’imaginer qu’ils vont avoir une seconde chance et que l’un d’eux pourra remporter un ticket d’or pour la semaine de la finale.

Les Cinquante, le replay du 20 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 58 ce mercredi 20 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 21 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 59.