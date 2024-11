Demain Nous Appartient spoiler : un témoignage capital contre Prado ! (vidéo épisode du 27 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La police va finalement retrouver un témoin capital au sujet de Michel Prado dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, un homme raconte avoir vu l’ex-mari d’Agnès le soir de l’enlèvement de Sébastien !











Publicité





Au commissariat, Karim et Nordine reçoivent un témoignage surprenant : un homme affirme avoir aperçu Michel Prado il y a quelques jours. Selon lui, Prado semblait très nerveux et prenait des médicaments. Bien qu’il ait tenté de l’aider, le suspect s’est enfui rapidement. Le témoin fournit des détails précis sur l’endroit où il a vu Prado et se montre catégorique dans ses déclarations.

Pour les policiers, ce témoignage représente une avancée majeure. Ils disposent enfin d’une piste sérieuse et peuvent lancer une opération sans tarder. Parviendront-ils à retrouver Michel Prado et Sébastien Perraud sains et saufs ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une découverte glaçante (vidéo épisode du 26 novembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1823 du 27 novembre 2024 : un témoignage contre Prado

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.