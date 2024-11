Les Cinquante du 27 novembre 2024 :qui sont les finalistes ? Qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 63)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 61 du lundi 25 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 61 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’arène pour le tout dernier jeu avant la finale !











Publicité





Kévin, Nikola, Julie R. Hillary, et se retrouvent face à Emma, Enzo, Carla A. et Eddy, qui ont remporté des tickets d’or.

Le Lion explique les règles : 12 lampadaires autour d’eux, chaque joueur qui touche à un lampadaire allumé décroche sa place en finale ! Sept joueurs se qualifieront pour la finale.

Kévin est le premier qualifié ! Nikola se qualifie à son tour, suivi d’Enzo. Emma se sauve aussi, suivie par Hillary et Cassandra. Il ne reste plus qu’une place et Eddy ne recule devant rien, il n’hésite pas à pousser Julie et à la faire tomber ! Mais c’est Julie qui se qualifie pour la finale !



Publicité





Carla A. et Eddy sont définitivement éliminés. Après leur départ, le Lion entre dans l’arène ! Il félicite les 7 finalistes de la saison.

Le Lion demande ensuite aux joueurs de se positionner au centre de l’arène. Ils sont sous le choc, les animaux distribuent des cordes. Il s’agit de sauver la cagnotte ! Le jeu commence mais le Lio n’a donné aucune règle. Pendant qu’ils tentent de comprendre, la cagnotte diminue déjà ! Ils finissent par trouver la solution, la cagnotte est désormais 8.608 euros. Ils ont perdu 10.000 euros !

Les finalistes font ensuite péter le champagne. Ils savourent d’avoir décroché leurs places en finale ! Et un feu d’artifices est tiré pour célébrer la fin de l’aventure. Emma se réconcilie ensuite avec Hillary. Mais Cassandra en veut toujours à Emma d’avoir voté contre Simon et un clash éclate !

Les Cinquante, le replay du 27 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 63 ce mercredi 27 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 28 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 64.