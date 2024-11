Un Si Grand Soleil du 7 novembre : Eve face à la vérité (résumé épisode 1507 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 novembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1507 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 7 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel rappelle à Eliott qu’ils sont bien installés à Montpellier et qu’ils y ont trouvé un équilibre. Eliott, lui, reste convaincu que tout serait plus simple pour eux à Abidjan. Muriel, exaspérée, lui demande de « cracher le vrai problème ».

Thierry et Elise, fatigués de surveiller Curtis toute la nuit sans résultat, se lassent de leur planque. Au petit matin, Curtis vient leur apporter un café jusqu’à leur voiture, les narguant en leur disant que leur travail est ingrat et qu’ils perdent leur temps.



Eve commence à comprendre qu’Eliott cherche à fuir parce qu’il est en danger. Elle s’inquiète de plus en plus pour lui. De son côté, Hugo confie à Yann son agacement face aux articles qui glorifient « le fleuriste ». Sur les forums, les gens le voient comme un justicier, alors qu’Hugo le considère comme un tueur en série.

Achille raconte à Tom que Charlotte lui a avoué n’avoir jamais osé lui parler avant. Tom pense que ses hésitations pourraient être liées à la drogue.

Lors d’une discussion tendue avec Elisabeth, Muriel, visiblement troublée, se retire en larmes pour s’isoler. Boris, qui l’a vue partir, la rejoint dans le parking et tente de lui parler, mais Muriel prend mal son inquiétude et s’éloigne.

Eve continue de passer par Charles pour comprendre ce qui arrive à Eliott. Ce dernier, déterminé à quitter Montpellier, lui annonce son départ imminent pour Abidjan, malgré son contrôle judiciaire.

Achille invite Charlotte chez lui pour préparer un exposé. Elle lui parle de Clotilde, sa meilleure amie décédée à cause de la Budda Blue, et explique que Christophe a vengé Clotilde en éliminant le chef du réseau. Cette révélation perturbe Achille, qui repense à Christophe en regardant des photos de lui plus tard dans la soirée.

Florent et Cécile participent à une reconstitution. En repartant, ils découvrent qu’un pneu de la voiture est crevé. Florent tente de le changer, mais c’est plus compliqué que prévu, et Cécile vient l’aider. Ce moment tourne à la plaisanterie, et ils finissent par s’embrasser.

Eliott, accompagné de Toma à la sortie de la crèche, est surveillé de loin par Yvan, le complice de Curtis. De son côté, Eve rencontre Charles pour obtenir des réponses. Persuadée qu’il connaît la vérité, elle promet de ne rien dire à Manu, même s’il est policier. Charles finit par lui avouer qu’Eliott doit 50.000 euros à un gros dealer, une révélation qui laisse Eve effondrée.

