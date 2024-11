« Les couleurs de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 8 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les couleurs de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 8 novembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « Les couleurs de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Les couleurs de Noël » : l’histoire, le casting

Olivia, qui vit à New York avec son fils et travaille dans une galerie d’art, décide de retourner dans sa ville natale pour les fêtes de Noël. Sur place, elle gagne un concours et se voit attribuer la réalisation d’une fresque murale. C’est alors qu’elle rencontre un professeur d’arts plastiques, dont le soutien va l’aider à surmonter son blocage créatif.

Avec : Alex Paxton-Beesley (Olivia), Viggo Hanvelt (Parker), Dan Jeannotte (Will), Kathleen Laskey (Betty), Neil Crone (Mack)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Mon miracle de Noël ».

« Mon miracle de Noël » : l’histoire et le casting

Kaitlyn et son fils, Adam, reviennent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, décédé dans un accident quatre ans plus tôt. Kaitlyn envisage de vendre leur maison familiale et d’accepter un poste en Europe, tandis qu’Adam, autrefois replié sur lui-même, commence à s’ouvrir aux autres. L’influence de Matthew, ami d’enfance de son défunt mari, pourrait bien la convaincre de rester…

Avec : Ashley Williams (Kaitlyn Morrison), Lucas Bryant (Matthew Jamison), Brady Droulis (Adam Morrison), Francesca Bianchi (Maddy Turner)