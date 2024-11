Plus Belle La Vie du 14 novembre 2024 : Ulysse protège Julie (résumé + extrait vidéo épisode 213 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 213 de PBLV – La police va découvrir qui est vraiment Camille Martin cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Camille va continuer de manipuler Steve…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 novembre 2024 – résumé de l’épisode 213

Léa fait le point avec Ulysse tandis que Julie se repose chez lui. Elle doit passer un bilan sanguin complet pour s’assurer que tout va bien. Ulysse confie que Julie a quitté son mariage à la dernière minute, juste avant l’échange des consentements, ce qui l’a profondément bouleversée.

Au Mistral, Aya déplore que tout le monde parle uniquement de la mariée plutôt que du défilé. Visiblement agacée, elle exprime son mécontentement, mais Kilian tente de la rassurer en disant que ce n’était sûrement pas intentionnel. Il lui explique que la mariée est une ex d’Ulysse, visiblement malheureuse. Un homme fait alors irruption et prend la défense de Julie : c’est Anthony, l’homme qu’elle devait épouser la veille. Inquiet, il cherche des nouvelles d’elle. Kilian et Aya prétendent ne pas savoir où elle se trouve… Kilian glisse discrètement à Aya qu’elle est partie avec Ulysse, mais Aya refuse de trahir ce secret. Anthony revient récupérer son téléphone oublié sur le comptoir et il a enregistré leur conversation…



Anthony confronte Ulysse, qui reste froid, rappelant qu’il est parti avec sa petite amie. Anthony cherche à comprendre ce qui s’est passé, mais Ulysse, impitoyable, lui lance qu’il espère qu’il souffre autant qu’il a souffert. Anthony tente de s’excuser, mais Ulysse le coupe en affirmant qu’il aurait préféré ne jamais le rencontrer.

Chez Ulysse, ce dernier apporte un plateau-repas à Julie. Vanessa, méfiante, lui rappelle que Julie est son ex et qu’elle avait dû le consoler après leur rupture. Elle met Ulysse en garde, affirmant que Julie est instable. Mais Julie, descendue entre-temps, remercie chaleureusement Vanessa, qui l’assure qu’elle peut rester aussi longtemps qu’elle en a besoin.

Ulysse se balade avec Julie, il l’informe qu’il a vu Anthony et qu’il ne comprend pas. Il pense qu’elle devrait lui parler. Mais Julie redoute de devoir lui dire toute la vérité.

Pendant ce temps, Gabriel et Thomas enquêtent pour découvrir qui usurpe l’identité de Gabriel. Ils tombent sur un homme en possession de plaques d’immatriculation associées à des contraventions. Celui-ci s’excuse, expliquant qu’il n’a accumulé que quelques amendes et que beaucoup d’autres personnes achètent des identités volées sur le dark web.

Thomas et Gabriel, aidés par Steve, plongent dans le dark web pour enquêter. Ils découvrent avec stupeur que le permis de Gabriel a été vendu pour 150 euros ! Gabriel panique à l’idée de finir en prison à cause de toutes les amendes accumulées. Thomas tente de le rassurer, lui assurant que la police finira par les aider.

En prison, la co-détenue de Luna essaie désespérément d’obtenir un téléphone pour appeler sa fille pour son 6ᵉ anniversaire. Luna, ayant entendu la conversation, lui propose son aide, mais la détenue la repousse. De retour dans sa cellule, Luna prête finalement son téléphone à Chloé pour qu’elle puisse appeler sa fille. Chloé explique que sa petite a été placée par les services sociaux, car il n’y a pas de père pour s’occuper d’elle.

Alice Bataille rend visite à Luna en prison, lui apportant une lettre de sa mère ainsi que les nouvelles recettes de Barbara. Elle annonce également une nouvelle audience prévue pour le 7 janvier, une opportunité de réévaluer sa demande de remise en liberté conditionnelle. Luna est émue, et Alice lui conseille de rester discrète d’ici là pour maximiser ses chances.

Luna interroge Chloé à propos du coup de téléphone, mais à ce moment précis, des gardiens arrivent pour fouiller la cellule, informés qu’un appel aux services sociaux a été passé pour un anniversaire. Ils découvrent le téléphone et accusent Chloé, qui perd son droit de parloir. Luna intervient et prend la responsabilité : c’était son téléphone.

