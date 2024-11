Plus Belle La Vie du 20 novembre 2024 : Ophélie tombe de haut (résumé + extrait vidéo épisode 217 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 217 de PBLV – Anthony se rapproche d’Ophélie pour mieux la manipuler aujourd’hui dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Vanessa ne compte pas le laisser faire !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 novembre 2024 – résumé de l’épisode 217

Ophélie rayonne de joie. Elle annonce à Vanessa et Ulysse qu’une boutique de Monaco, après avoir vu son live, souhaite acheter toute sa collection ! Vanessa partage son enthousiasme, tout comme Ulysse. Pour marquer le coup, Vanessa propose de célébrer au restaurant ce soir, mais Ulysse décline : il est débordé de travail. Vanessa en profite pour lui rappeler de ne pas oublier sa demande d’hier.

Ulysse remercie Léa d’avoir reçu Julie la veille. Léa perçoit qu’il cherche à contourner le secret médical. Inquiet, il insiste pour savoir si elle a remarqué des traces de coups, mais Léa le rassure : rien de tel. Pourtant, Ulysse doute des intentions d’Anthony. Léa propose de demander conseil à ses collègues à l’hôpital.



Publicité





Anthony déjeune avec Ophélie et la félicite pour sa réussite. En discutant de la boutique de Monaco, il mentionne que sa mère l’a rachetée il y a deux ans. Ophélie, sous le choc, comprend que Vanessa a orchestré l’achat de sa collection sans lui en parler. Furieuse, Ophélie en parle à Aya. Elle a découvert que la boutique appartient à sa mère et que la gérante n’avait pas eu le choix. Déçue et en colère, Ophélie décide d’aller parler à Vanessa.

Ophélie confronte sa mère. Elle lui reproche d’avoir arrangé l’achat de sa collection. Vanessa avoue, mais Ophélie, blessée et humiliée, lui fait comprendre qu’elle n’avait rien demandé. Après son départ, Vanessa appelle Anthony, exigeant de le voir immédiatement. Vanessa retrouve Anthony. Celui-ci la provoque en évoquant Ophélie et en exprimant sa rancune envers Ulysse, qui aurait couché avec Julie avant leur mariage. Vanessa, furieuse, accepte de lui donner l’adresse et le numéro de chambre de Julie, à condition qu’il quitte la ville avec elle pour de bon !

De son côté, Kilian interroge Thomas et Gabriel sur leur enquête. Thomas révèle que Gabriel connaît l’homme en question : un ancien joueur de tennis prometteur qu’il admirait autrefois. Thomas est intrigué, mais Gabriel explique qu’il a opéré ce joueur après une blessure qui a mis fin à sa carrière. Depuis, il s’en veut profondément. Kilian suggère qu’il devrait lui parler.

Au Mistral, Gabriel rencontre l’ancien joueur de tennis. Ce dernier ne l’a jamais oublié, hanté par l’opération ratée et les douleurs chroniques qui ont suivi. Il avoue avoir observé Gabriel depuis l’ouverture du cabinet médical. Gabriel lui propose un chèque de 3 000 euros pour compenser partiellement les contraventions accumulées à cause de l’usurpation d’identité. Mais l’homme signe « Gabriel Riva » et rit de l’idée qu’ils pourraient en rester là, avant de s’éloigner.

À la prison, le surveillant informe Luna que son projet est validé. Une salle sera mise à disposition pour ses entretiens. Il l’avertit cependant : les détenues comptent sur elle, et elle ne doit pas les décevoir. Plus tard, Luna commence son premier entretien avec Chloé. Celle-ci confie qu’elle s’attache toujours aux mauvaises personnes. Elle évoque Adrien, son ancien compagnon dealer, avec qui elle était heureuse avant son arrestation. Depuis, elle n’a plus eu de nouvelles, et sa fille Héléna a été placée en foyer.

Plus tard, Babeth rend visite à Luna. Elle lui parle d’un colis qu’elle avait déposé pour elle, mais Luna ne l’a jamais reçu. De retour dans sa cellule, Luna demande au gardien où est passé son colis. Il promet de se renseigner mais réclame d’écouter les entretiens. Luna lui remet les fichiers, mais il affirme qu’ils sont vides. Abasourdie, Luna tente de comprendre, mais le gardien, furieux, s’en va informer sa direction.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : des retours, le secret de Vanessa, les résumés jusqu’au 6 décembre 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 20 novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.