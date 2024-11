Plus Belle La Vie spoilers : des retours, le secret de Vanessa, les résumés jusqu’au 6 décembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 6 décembre 2024 – Que va-t-il se passer début décembre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, Vanessa est dans la tourmente et son secret sur le point d’être découvert. Pendant ce temps là, Emma et Baptiste sont de retour et ils cachent un secret… Gabriel et Thomas se réjouissent de les retrouver jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’ils cachent quelque chose.

En prison, les choses ne s’arrangent pas pour Luna…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 décembre 2024

Lundi 2 décembre 2024 (épisode 225) : Vanessa Kepler est impliquée dans un dangereux contre-la-montre. Kilian reçoit un calendrier des plus énigmatiques. Au quartier du Mistral, d’anciens habitants sont de retour pour les fêtes de Noël.

Mardi 3 décembre 2024 (épisode 226) : Le secret de Vanessa est mis en danger. Thomas et Riva sont tout à la joie de la perspective d’un Noël en famille. Malgré les efforts de ses amies, le calvaire continue pour Luna.

Mercredi 4 décembre 2024 (épisode 227) : Vanessa est prise au piège de ses propres manigances. Pendant ce temps, les projets de Thomas et Riva se compliquent. Au Pavillon des fleurs, Zoé prend des cours particuliers avec un nouveau professeur.

Jeudi 5 décembre 2024 (épisode 228) : Chacun de leur côté, Thomas et Riva réalisent qu’Emma et Baptiste ont visiblement beaucoup à cacher. En quête de vérité, Ophélie ne lâche rien. Lorsqu’elle arrive au Pavillon des fleurs, Blanche est obligée de mettre Eric en garde.

Vendredi 6 décembre 2024 (épisode 229) : Au pied du mur, Emma est forcée d’avouer. Face à une proposition alléchante, Babeth se confie à Patrick. Luna, quant à elle, continue de subir la prison.

