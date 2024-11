Plus Belle La Vie du 7 novembre 2024 : Camille dévoile son vrai visage ! (résumé + extrait vidéo épisode 208 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 208 de PBLV – Jean-Paul a de sérieux doutes sur Ariane cet après-midi dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa décide enfin de tout dire à sa fille…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 novembre 2024 – résumé de l’épisode 208

Zoé est à l’hôpital alors que Louis est dans le coma. Ariane lui annonce qu’elle doit partir : ils ne doivent pas être vus ensemble, et la police est dans les parages. Zoé refuse de partir et reproche à Ariane d’avoir parlé à Jean-Paul. Ariane tente de la rassurer en affirmant que Louis est gravement blessé, personne ne croira qu’il a participé au braquage. Elle lui promet que tout ira bien.

Patrick informe Jean-Paul et Morgane que le préfet exerce une forte pression pour retrouver le masque. Cependant, d’après les médecins, Louis ne peut être impliqué dans le casse. Ils envisagent alors la présence d’un troisième homme, dont les empreintes ont été relevées dans le tunnel. Patrick décide de réinterroger Ariane, présente sur les lieux, pour éclaircir cette piste. Il demande aussi à Jean-Paul comment il a localisé Louis, qui répond avoir retrouvé le téléphone de Daniel à la résidence et fouillé ses messages. Jean-Paul insiste pour poursuivre l’enquête sans Morgane, ce que Patrick accepte malgré l’incompréhension de cette dernière.



Jean-Paul confronte Ariane pour obtenir des explications. Elle jure qu’elle ignore qui a tué Daniel et s’excuse d’avoir entraîné Jean-Paul dans cette situation. Jean-Paul interroge ensuite Camille sur une possible commanditaire du vol. Camille affirme ne rien savoir, bien qu’elle évoque la grande valeur du masque et son désarroi face à son vol.

À l’hôpital, Ariane rend visite à Louis, qui a repris connaissance. Elle lui parle de la mine qui a failli coûter la vie à Zoé et lui annonce la mort de Daniel. Louis, sous le choc, réalise que Daniel a été trahi, mais ignore par qui. Il soupçonne que le coupable est quelqu’un de très dangereux.

Un peu plus tard, Camille s’introduit discrètement dans la chambre de Louis et tente de l’étouffer ! Elle l’oblige à révéler l’emplacement du masque, menaçant de le tuer. Louis finit par avouer que Daniel a caché le butin à la résidence. Camille le prévient : s’il parle d’elle, Zoé est en danger de mort.

Gabriel informe Thomas qu’il a reçu une nouvelle amende pour une infraction à Lille, bien qu’il soit resté à Marseille. C’est la preuve qu’il attendait ! Thomas, reconnaissant ses torts, l’invite à déjeuner, mais Gabriel préfère se rendre d’abord au commissariat. Au commissariat, Gabriel demande des nouvelles de son affaire d’usurpation d’identité à Morgane, qui le redirige vers la procédure. Agacé, il s’en prend à elle, mais Samuel intervient et explique qu’ils doivent suivre les démarches. Gabriel, inquiet pour sa relation avec Thomas, accepte finalement de le suivre au Mistral. Samuel explique ensuite à Gabriel et Thomas que la situation pourrait s’étirer sur des semaines, voire des années. Malgré tout, Thomas assure Gabriel qu’ils retrouveront le responsable.

De son côté, Nisma confie à Apolline qu’elle a couché avec Vadim. Bien que curieuse, Apo la voit rongée par la culpabilité. En plus, Vadim est parti au matin sans explication, ce qui laisse Nisma désemparée quant à ses sentiments, d’autant plus vis-à-vis de Steve. Pendant ce temps, Jules remarque que Steve n’a pas rappelé Camille et lui suggère d’oublier Nisma. Bien qu’il prétende être passé à autre chose, Steve avoue sa peine en voyant Nisma avec Vadim, qu’il n’apprécie pas. En fouillant les messages de Nisma, Steve découvre qu’elle a passé la nuit avec Vadim…

VIDÉO Plus belle la vie du 7 novembre 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.