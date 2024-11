Plus Belle La Vie spoilers : Ophélie manipulée, Gabriel rattrapé par son passé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 18 au 22 novembre 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’histoire entre Ulysse, Julie et Anthony.







Si Ulysse est finalement ravi que Julie ait quitté Anthony, ce dernier a fait une tentative de suicide. Il est sain et sauf et met en place une nouvelle stratégie… Il se rapproche d’Ophélie et la manipule pour tenter de retrouver Julie ! De son côté, Vanessa est toujours très remontée contre Julie, mais aussi contre Anthony, qu’elle ne compte pas laisser s’approcher d’Ophélie…

De leur côté, Gabriel et Thomas continuent d’enquêter sur l’usurpation d’identité. Les choses ne s’améliorent pas et Gabriel est rattrapé par son passé… Quant à Luna, elle met un place un beau projet en prison.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 18 au 22 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 (épisode 215) : Au quartier du Mistral, les avis divergent sur la responsabilité d’Ulysse dans un événement grave. De son côté, Patrick angoisse à l’avance d’un événement qui devrait le réjouir. Luna, quant à elle, doit absolument trouver un moyen de se racheter.

Mardi 19 novembre 2024 (épisode 216) : La jeune Ophélie prend part à un jeu dangereux. De leur côté, Thomas et Riva continuent d’avancer dans leur enquête. Dans le cadre d’un atelier encadré par Blanche et Eric au Pavillon des fleurs, ils font une nouvelle rencontre.

Mercredi 20 novembre 2024 (épisode 217) : La joie d’Ophélie n’est que de courte durée. De son côté, Luna est confrontée à des événements de plus en plus étranges. Dans l’enquête de Thomas et Riva, le médecin est rattrapé par son passé.

Jeudi 21 novembre 2024 (épisode 218) : Ulysse commence à voir clair dans le double jeu de son rival. De son côté, Éric va bénéficier d’une aide vitale inattendue. Au commissariat, certains ne voient pas d’un très bon œil les premiers retours du nouveau commissaire.

Vendredi 22 novembre 2024 (épisode 219) : Les Mistraliens sont perdus, ils ne savent plus qui croire. Pour Riva, la situation ne s’améliore pas, il décide donc d’employer une nouvelle méthode. De son côté, Éric a l’occasion d’aider quelqu’un à qui il doit beaucoup.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 18 au 22 novembre 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…