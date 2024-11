Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 19 novembre ?

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 6 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations au château de la Star Academy. Après l’élimination d’Emma, une nouvelle semaine a démarré au château et les académiciens passeront leurs évaluations de la semaine sur des chansons cultes de la Star Ac en présence des anciens professeurs emblématiques.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, les évaluations sont programmées à partir de 14h pour les académiciens, soit à partir de 14h30 sur le flux live de TF1+. Au programme aujourd’hui, une partie chant sur une prestation culte des anciennes saisons, et une danse sur une chorégraphie que Kamel Ouali leur a appris hier.

Liste des 6 chansons au choix :

– « Je sais pas » de Céline Dion, chanté par Grégory en demi-finale de la saison 4

– « D’aventures en aventures » de Serge Lama, chanté par Jenifer et Serge Lama en saison 1

– « En apesanteur » de Calogero, chanté par Nolwenn et Calogero en saison 2

– « Le monde est stone » de Starmania, chanté par Magalie Vaé en saison 5

– « Left outside alone » de Anastasia, chanté par Hoda en saison 4

– « Roxane » de Sting, chanté par Sofia et Sting en saison 3

A l’issue de ces évaluations, les professeurs désigneront les 3 moins bons élèves, qui seront nominés. On les découvrira mardi en fin de quotidienne.



Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.