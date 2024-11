Star Academy du 13 novembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 13 novembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de mardi des académiciens au château.











Une journée qui commence avec des pancakes préparés par Ebony et Maïa. Et les nominations inquiètent déjà !

Place au cours de chant avec Sofia, exceptionnellement en salle de danse. Ils doivent chanter en lançant des fléchettes ! Et surprise quand les académiciens reviennent au château, Nikos Aliagas est en cuisine et il a préparé le déjeuner !

Nikos déjeune avec les élèves tout en discutant avec eux. Il recueille leurs impressions sur leur premier mois au château.



Place ensuite au cours de théâtre avec Hugues en compagnie d’Adèle Exarchopoulos, Malik Frikah et Mallory Wanecque. Ils partagent leurs expériences et donnent de précieux conseils aux académiciens.

Michaël Goldman vient ensuite annoncer les noms des 3 nommés de la semaine : Charles, Masseo et Emma. Après le départ du directeur, Emma s’isole et pleure. Elle retrouve ensuite les autres, qui la soutiennent.

Fanny et Lucie viennent annoncer les attributions de chansons pour le prime. Marguerite chantera « Femme like you » avec Julien Doré, Aliocha Schneider chantera « Ensemble » avec Maureen. Marine a le défi des profs, sur du théâtre, et Marguerite va y participer.

Lucie informe Ebony qu’elle va être la complice d’une surprise pour Marine. Elle va en réalité chanter avec Beth Ditto !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 12 novembre

