C à vous du 20 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 20 novembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Marine Le Pen enfonce le clou sur une possible censure du RN. On en parle avec Charles Sapin, journaliste politique au Point et Tristan Berteloot, journaliste pour Libération

🔵 Pierre Palmade face à ses victimes. On reçoit Jean-Michel Decugis, grand reporter au service police/justice pour Le Parisien-Aujourd’hui dans C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Natacha Rouillé, cheffe traiteur et responsable innovation chez “Biscornu”

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : : Kilian Jornet, athlète alpiniste

🔵 Dans la Suite de C à vous : VITAA pour son album “Charlotte.” Elle interprétera en live le titre “Ton amoureuse; Doria Tillier et Pascale Arbillot pour la série “Iris” à partir du lundi 25 novembre sur Canal+

