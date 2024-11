Star Academy du 23 novembre : le 7ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 23 novembre 2024, le prime 4 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le quatrième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un sixième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1







Star Academy du 23 novembre 2024, le programme du prime 7

Ce soir, c’est le prime des anciens ! D’anciens académiciens de la promo 2004 seront là pour chanter avec les élèves et Kamel Ouali, Oscar Cisto et Armande Altaï seront présents. Les élèves chanteront aux côtés de Jenifer, Roch Voisine, Chimène Badi, Camille Lou et Paxti. Maïa, Masseo et Ulysse, nommés cette semaine, chanteront pour défendre leur place et l’un d’eux sera éliminé en fin de soirée !

La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Jenifer et Julie « Donne moi le temps »

– Roch Voisine et Marguerite « Hélène »

– Camille Lou et Marine « Je t’écris » de Grégory Lemarchal avec Camille Lou

– Chimène Badi et Maureen « Je viens du Sud »

– Paxti et Franck « Foule sentimentale »



Défi des professeurs : Ebony sur un tableau chanté / dansé, chorégraphie de Kamel Ouali

Battle du top 3 : « Je suis malade »

Collégiales

– l’hymne de la Star Academy 4 « Laissez-moi danser »

– « Ecris l’histoire » avec les anciens académiciens de la saison 4

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Masséo « Sorry Seems to Be The Hardest Word » d’Elton John

– Maïa « I See Red » de Everybody Loves An Outlaw

– Ulysse « Eteins la lumière » d’Axel Bauer

Ils chanteront aussi « Quelques mots » d’amour avec Julie, Marguerite et Maureen.

VIDÉO Star Academy du 23 novembre, la bande-annonce

