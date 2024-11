Plus Belle La Vie du 1er novembre 2024 : Ariane prend de gros risques, une mauvaise surprise pour Steve (résumé + extrait vidéo épisode 204 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 1er novembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 204 de PBLV – Ariane va prendre une lourde décision afin de protéger Zoé aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er novembre 2024 – résumé de l’épisode 204

C’est l’heure de la fête pour « El Día de los Muertos » organisée par Steve à la résidence. Ariane s’y glisse discrètement, pendant que Zoé reste attachée au Pavillon des Fleurs sous la surveillance d’Éric. Zoé, désespérée d’obtenir des nouvelles de sa mère, apprend qu’elle n’est pas joignable ; elle en déduit qu’elle a perdu le réseau, probablement dans les souterrains. Éric est convaincu qu’Ariane ne ferait jamais un casse, mais Zoé le supplie de la libérer pour pouvoir la retrouver. Refusant de la laisser seule, il maintient sa vigilance. Zoé, à bout de nerfs, le met en garde : s’il ne la détache pas, il pourrait bien finir par la regretter.

Zoé réussit finalement à rejoindre Ariane dans le tunnel. Surprise qu’Éric l’ait laissée partir, Ariane est inquiète. Zoé lui propose alors de faire le casse à sa place, mais devant les hésitations de sa mère, elle suggère finalement qu’elles agissent ensemble. Ariane finit par accepter, même si une dispute éclate entre elles dans le souterrain.



Pendant ce temps, Steve discute avec Apolline, qui, bien que légèrement impressionnée, déplore la nourriture bon marché de la fête. Dans le tunnel, Ariane subit une crise de panique, avouant qu’elle est claustrophobe. Touchée, Zoé l’encourage et parvient à la calmer, refusant de la laisser seule dans sa peur.

Dans les couloirs de la résidence, Nisma tombe sur Vadim, qui la taquine une fois de plus. Mais cette fois, elle cède à l’impulsion et l’embrasse. C’est alors que Steve les surprend, les regardant en silence.

Au bout du souterrain, Ariane et Zoé neutralisent une caméra avant d’entrer dans la salle de l’exposition sur le Mexique. Zoé a exactement 25 secondes pour subtiliser un masque mexicain sans bruit, mais elle met 27 secondes, craignant que l’alarme ne se déclenche. Un couple surgit alors, l’homme travaillant dans le musée ayant désactivé le système de sécurité pour impressionner sa petite amie. Lorsqu’il s’aperçoit que le masque a disparu, il file avertir la police. Ariane et Zoé prennent la fuite, mais dans le souterrain, Zoé est soudain terrifiée : elle réalise qu’elle a posé le pied sur une mine !

VIDÉO Plus belle la vie du 1er novembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.