Star Academy : qui a été éliminé lors du 5ème prime ? (résumé + replay du 8 novembre 2024)

Star Academy, résumé du prime 5 du vendredi 8 novembre 2024 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 13 académiciens interprètent pour leur hymne, « Recommence moi », et ils sont rejoint par Clara Luciani puisque c’est le prime de la marraine.











La soirée débute avec le medley de Clara Luciani. Julie enchaine avec un solo sur « Le chanteur » de Balavoine version rock. Les profs sont debout ! Sofia l’a trouvée exceptionnelle !

Philippe Katerine chante « Louxor j’adore » avec Marine et Ebony. Il les félicite?

Place ensuite à Vitaa qui reprend « A fleur de toi » avec Emma.



Battle du top 3 pour Franc, Marguerite et Ebony sur « Message personnel » de Françoise Hardy. Hugues vote Marguerite, Sofia vote Ebony, Michaël vote Marguerite, Malika vote Ebony, et Marlène vote Marguerite. Marguerite remporte donc l’immunité !

Les filles nous offrent ensuite un medley de Beyoncé. Marlène affirme que ça manquait de précision.

Petite surprise du père de Maïa. Et on retrouve ensuite Thomas Dutronc qui chante avec « Les cactus » avec Maïa et Charles.

Place aux nommés. Maureen chante « Beautiful » de Christina Aguilera, Noah chante « Lose Control » de Teddy Swims, Ulysse chante « Et dans 150 ans » de Raphaël.

Lucky Love interprète « Masculinity » avec Marguerite. Malika a adoré et la félicite.

Clara Luciani chante ensuite avec Franck le titre « Tout pour moi ». Et Nikos offre ensuite un bol à Clara Luciani.

Masséo interprète « Sign of the Times » de Harry Styles en étant au piano, rejoint par Marine et Julie. Sofia les félicite et tout particulièrement Masseo.

Place ensuite au défi de profs. Charles interprète « Comme d’habitude » de Claude François. Marlène lui l’avait mis au défi pour l’expression des émotions. Elle le félicite mais elle a des points négatifs : il s’est perdu dans les mesures et il a perdu ses intentions, mais elle a vu ce qu’elle voulait voir. Elle valide quand même son défi !

Clara Luciani interprète « Let it be » avec les élèves.

Noah éliminé

23h52 : c’est l’heure du verdict, le public a choisi de sauver Ulysse ! Place aux votes des élèves : Marine vote pour Maureen, Charles vote Noah, Maïa vote Noah, Ebony vote Maureen, Marguerite vote Noah, Emma vote Maureen, Julie vote Maureen, Franck vote Noah, et Masseo vote Maureen. C’est donc Maureen qui rentre au château ! Noah est éliminé.

