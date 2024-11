« Trois Noëls à la maison » : votre téléfilm de Noël ce 25 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le grand concours de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 25 novembre 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le grand concours de Noël » : l’histoire, le casting

À Cherry Lane, trois couples vivent des moments clés à trois époques différentes, tous autour de Noël dans la même maison. Regina annonce à ses enfants adultes, Winnie et Conrad, qu’elle prévoit de se remarier et de vendre la maison familiale. John et Olivia, sur le point d’accueillir leur premier enfant, doivent composer avec l’intrusion de la famille d’Olivia, alors même qu’ils ne sont pas encore totalement installés. Enfin, Zian et Mike, devenus famille d’accueil pour une petite fille, s’apprêtent à recevoir quatorze invités pour le réveillon, malgré une cuisine encore en plein travaux…

Avec : Catherine Bell (Regina Johnston), Erin Cahill (Lizzie Hamilton), James Denton (Nelson King), Jonathan Bennett (Mike Harrelson)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre avant Noël ».

« Coup de foudre avant Noël » : l’histoire et le casting

Ethan Holt est chef de projet chez Bellingham, une grande entreprise de construction immobilière. Il collabore avec Sean Doyle, un cadre influent aux méthodes douteuses, prêt à tout pour décrocher des contrats. Sean charge Ethan d’intimider Lottie Feldman, une vendeuse de journaux qui refuse de vendre sa boutique, bien que le promoteur souhaite raser tout le quartier. Pendant ce temps, Joyce, la femme d’Ethan, lui rappelle qu’en ce 24 décembre, cela fait exactement vingt ans qu’ils se sont rencontrés, coincés dans un ascenseur en panne pendant quatre heures. Ils prévoient de célébrer cet anniversaire lorsque Ethan rentrera de la fête de Noël de son entreprise. Cependant, Sean l’oblige à passer par la boutique de Lottie pour la menacer, une mission qu’Ethan hésite à accepter. Joyce, inquiète, lui conseille de ne pas céder, car cela ne correspond pas à ses valeurs. Elle en profite pour lui confier son envie de reprendre des études pour devenir avocate, un projet coûteux auquel Ethan est réticent. Il commence alors à regretter les choix qui ont façonné sa vie. Et s’il avait pris l’ascenseur avec Sean plutôt qu’avec Joyce ? Aurait-il eu une existence différente ? Un mystérieux Père Noël entend son souhait et décide de l’exaucer. Ethan se réveille le 1er décembre, mais dans une réalité alternative : il est maintenant le riche copropriétaire et P.-D.G. de Doyle & Holt, vivant dans le luxe avec une maison somptueuse, une voiture de sport et un bureau prestigieux. Mais Joyce n’est plus sa femme. Elle est devenue avocate et représente La Maison des Jeunes de Chester, une organisation que Doyle & Holt cherche à démolir. Au début, Ethan savoure son nouveau statut, mais l’absence de Joyce et de leurs enfants adoptifs, désormais séparés dans des familles d’accueil, lui pèse. Le Père Noël lui explique qu’il doit comprendre ce qui compte réellement avant Noël, faute de quoi il oubliera son ancienne vie et restera à jamais coincé dans cette existence de célibataire fortuné…

Avec : James Denton (Ethan Holt), Marilu Henner (Rona Bellingham), Rod Wilson (Sean Doyle), John B. Lowe (Le Père Noël), Teri Hatcher (Joyce Holt)