Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui et alors que c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’inédit a pour thème « Violences faites aux femmes : elles avaient pourtant porté plainte ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2024 à 13h55 : « Violences faites aux femmes : elles avaient pourtant porté plainte » (inédit)

Le 27 mai 2019, Nathalie, la sœur de Nicolas, a tragiquement perdu la vie après avoir été kidnappée, séquestrée et tuée par son ex-conjoint. Malgré le dépôt de deux mains courantes et d’une plainte, aucune mesure n’avait été prise pour protéger cette femme harcelée et épiée.

Face aux féminicides, il est urgent d’agir pour mettre fin à ces drames. Retrouvez des témoignages poignants cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.



Et à 15h05 « Usurpation d’identité : leur bataille pour rétablir la vérité ! »

Dans cet épisode, les invités Virginie, Idrissa, Loïc Xavier et Marina partagent leurs expériences d’usurpation d’identité et les lourdes conséquences psychologiques qui en découlent. Virginie raconte que son calvaire a débuté en 2017, après avoir perdu sa carte d’identité en 2008. Elle a reçu des courriers inattendus de banques et de la mairie de Pantin, mentionnant des comptes bancaires et une copropriété inconnus. Aujourd’hui, elle se trouve sans domicile fixe et attend un procès lié à cette usurpation.

Les autres invités ont également vécu des situations similaires, subissant des répercussions financières et émotionnelles majeures. À travers leurs récits, les intervenants alertent sur les dangers de l’usurpation d’identité et plaident pour une meilleure prévention et des mesures de protection renforcées. L’épisode insiste aussi sur la nécessité d’un soutien juridique et psychologique pour accompagner les victimes dans leur reconstruction.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 novembre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.