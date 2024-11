Un Si Grand Soleil du 19 novembre : Muriel et Eliott, la rupture ! (résumé épisode 1515 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 19 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1514 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Muriel est sous le choc après qu’Eliott lui ait dit la vérité. Elle lui reproche d’avoir replongé, d’avoir mis leur famille en danger et lui avoir menti les yeux dans les yeux. Eliott reproche alors à Muriel d’avoir couché avec Boris. Muriel s’en veut, elle regrette et ça ne s’est passé qu’une seule fois. Muriel pense que ça n’a rien à voir, mais Eliott dit qu’il a dérapé à cause de ça. Il voulait avoir de l’argent pour leur projet pour qu’elle quitte L Cosmétiques ! Muriel lui dit qu’elle n’a pas mis leur famille en danger, Eliott part en claquant la porte.

Au commissariat, Thierry se souvient d’où il a vu Eliott : il était là au moment de l’arrestation de Curtis et Noam !



Hugo appelle Achille, qui l’a planté pour le basket. Il espère qu’il va bien. Pendant ce temps là, Achille explique qu’il a lu le dossier d’instruction sur la mort de Christophe dans l’ordi de sa mère. Hugo a été le premier à démasquer Christophe, il est sous le choc et lui en veut de lui avoir menti.

Thierry explique à Yann et Becker qu’il a vu Eliott lors de l’arrestation de Curtis et Noam. Il pense qu’Eliott était le chauffeur de Curtis ! Et Yann a découvert qu’Eve a vidé toutes ses économies et fait un emprunt. Il pense qu’elle a voulu rembourser les dettes de son fils et elle est tombée sur un règlement de comptes entre dealer.

Tom parle à Charlotte, il pense que remuer toute cette histoire avec son père n’est pas une bonne chose.

Cécile auditionne Mr Bottin au sujet de l’agression Laforge. Il a voulu venger la mort de sa soeur. Bottin explique que la peine de Laforge n’était pas assez lourde. Il avoue qu’il voulait tuer Laforge pour rendre justice lui-même ! Cécile est choquée.

Thierry vient voir Eliott. Il lui dit qu’il a compris qu’il était le chauffeur de Curtis au moment de son arrestation. Eliott assure qu’il ne le connait pas, c’était un hasard. Thierry lui parle de sa mère, Eliott refuse de lui parler et lui demande de partir. Thierry s’en va en lui disant de préparer ses bagages pour la prison… Et il lui dit que ce n’est pas correct de laisser sa mère prendre à sa place.

Au commissariat, Yann interroge encore Eve. Elle dit que l’argent était pour Eliott et qu’elle lui a donné. Yann lui dit que l’argent a été retiré la veille du rendez-vous avec Curtis, et que si elle a acheté une arme ils le découvriront.

Cécile appelle Florent, elle va mettre Bottin en examen pour meurtre avec préméditation.

Hugo vient voir Achille. Il lui dit que c’est de sa faute si Christophe a été démasqué et s’il s’est suicidé. Au commissariat, Manu est très en colère pour Eve et il s’en prend Alex. Alex lui assure qu’Eve dit des choses pas cohérentes, Yann ne fait que son travail. Alex ajoute qu’ils ont de nouveaux éléments qui ne plaident pas en faveur d’Eve. Il refuse de lui en dire plus.

Hugo est avec Sabine, il s’en veut de lui avoir menti. Sabine ne comprend pas comment il a eu les infos. Il pense qu’il a du fouiller dans les dossiers de Cécile, Sabine lui conseille de lui en parler mais Hugo hésite… Justement chez Cécile, Achille met la table. Elle a acheté son plat préféré. Il l’envoie balader et refuse de manger !

Eliott rentre, Muriel a fait sa valise et lui annonce que c’est fini ! Muriel lui demande de partir, il lui dit qu’elle ne peut pas le forcer. Mais Muriel menace de prévenir la police ! Il s’en va, Muriel font en larmes.

