Les Cinquante du 18 novembre 2024 : qui a eu le ticket d’or ? Qui est éliminé ? (résumé + replay épisode 56)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 55 du vendredi 15 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 55 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que dans la salle de la seconde chance, Colette et Alex ont été éliminés. Enzo et Jade s’affrontent pour remporter le ticket d’or !





Et c’est finalement Enzo qui remporte la victoire et le ticket d’or synonyme de qualification pour la semaine de la finale. Jade est définitivement éliminée.







Au château, Julie et Nikola roucoulent alors qu’Eddy est dans la tourmente après les révélations d’Enzo avant de quitter l’aventure. Coumba confronte Eddy, qui peine à se justifier. Il s’explique ensuite auprès de Cassandra.

Le Lion annonce une soirée lanternes dans le salon. Tout le monde profite de cette soirée et Nikola annonce qu’il a préparé une petite surprise dans le jardin : chacun doit écrire un voeux et le placer dans une lanterne avant de la faire s’envoler ! Nikola commence, il écrit un voeux pour son fils. Et Jordan et Julie, très amoureux, envoient leur voeux commun.



Jordan et Kévin parlent stratégies, ils savent qu’ils sont des cibles et ils n’ont plus confiance en Eddy. De son côté, Eddy s’explique avec Hillary. Elle lui reproche de s’être embrouillé avec des gens de son alliance. Il la traite de faux cul et ils se disputent. Julie parle ensuite à Eddy et lui conseille de ne pas se braquer ni se mettre en porte à faux.

Le lendemain matin, Julie essaie de défendre Eddy auprès de Jordan. Mais ce dernier est toujours remonté et refuse de passer l’éponge. Et Eddy demande à Julie R. si elle est toujours son alliée maintenant qu’elle est avec Nikola. Elle lui assure que oui même si en réalité elle n’en sait rien…

Les Cinquante, le replay du 18 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 56 ce lundi 18 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 19 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 57.