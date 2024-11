Un Si Grand Soleil Spoilers : Eliott parle à Muriel, Janet dans la tourmente, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 4 au 8 novembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Eliott s’est mis dans de sales draps. Curtis ne va pas hésiter à menacer sa famille et Eliott va décider de parler à Muriel : ils doivent quitter Montpellier pour repartir en Afrique !

Pendant ce temps là, Christophe refait irruption dans la vie d’Achille… Il rêve de lui et un mystérieux tag affirme que le Fleuriste est toujours en vie !



A l’hôpital, Janet est dans la tourmente. Elle fait un erreur médicale et le patient décide de porter plainte !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 4 au 8 novembre 2024

Lundi 4 novembre 2024 (épisode 1504) : Tandis que Boris craint que Muriel ne quitte L.Cosmétiques, un fantôme du passé d’Achille revient le hanter.

Mardi 5 novembre 2024 (épisode 1505) : Claudine réalise qu’elle n’est pas la bienvenue parmi sa famille. Quant à Muriel, elle découvre une nouvelle facette d’Eliott.

Mercredi 6 novembre 2024 (épisode 1506) : Un incident à l’hôpital plonge Janet dans le pétrin. De son côté, Eliott annonce à Muriel qu’il veut repartir en Afrique.

Jeudi 7 novembre 2024 (épisode 1507) : Une nouvelle amie d’Achille vient bouleverser sa vision des choses. Eve, elle, comprend qu’Eliott s’est mis en danger.

Vendredi 8 novembre 2024 (épisode 1508) : De retour au travail, Catherine réalise qu’Elisabeth est prête à tout pour lui mener la vie dure. Cécile quant à elle, hésite à se lancer dans une nouvelle histoire romantique.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 4 au 8 novembre 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.