20h30 le dimanche du 15 décembre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 15 décembre 2024 : les invités

> Face à l’écran : Robbie Williams

À l’occasion de la sortie de son biopic « Better Man », réalisé par Michael Gracey et attendu le 22 janvier 2025, Robbie Williams revient sur son parcours tumultueux de pop star. Après avoir débuté avec le groupe Take That, le chanteur britannique a connu un succès fulgurant en solo, écoulant plus de 85 millions d’albums à travers le monde. Une réussite planétaire qu’il a toutefois eu du mal à gérer, souvent confronté à ses luttes contre les addictions.

> Face à l’écran : Jean Dujardin

L’acteur oscarisé réalise « son rêve d’enfant » en prêtant ses traits au héros de son enfance. Il endosse le célèbre masque de Zorro dans la nouvelle série réalisée par Emilie Noblet et Jean-Baptiste Saurel, diffusée sur France 2 le 23 décembre et disponible en avant-première dès le 16 décembre sur la plateforme France.tv.



> Le live : Khatia Buniatishvili

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « Mozart », dévoilé le 25 octobre, la célèbre pianiste d’origine géorgienne Khatia Buniatishvili interprète sur le plateau de * »20h30 le dimanche » un extrait d’un concerto pour piano du compositeur autrichien.

